Синоптик предупредила о 36-градусной жаре в нескольких регионах России Синоптик Паршина: жара до +36 градусов ожидается в Красноярском крае и Туве

Температура воздуха поднимется до +35–36 градусов в центральных и южных округах Красноярского края, в Туве, а также в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. Жара сохранится в период с 4 по 6 августа в зависимости от региона.

С 4 по 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края и в Туве будет сильная жара до +35 градусов, а с 4 по 6 августа в Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях сильная жара до +36 градусов, — рассказала синоптик.

На юге Сибири тем временем температура будет превышать климатическую норму на семь градусов. Как отметила Паршина, в дневное время столбики термометров покажут от +30 до +35 градусов.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в Москву в субботу, 8 августа, придет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. По его словам, в столице ожидаются интенсивные ливни с количеством осадков до 15–20 литров на квадратный метр.