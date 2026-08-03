Россия оштрафовала посольство Кипра

Арбитражный суд Москвы взыскал с кипрского дипломатического представительства штраф в размере 5,8 тыс. рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Иск был подан отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области.

Штраф был назначен за несвоевременное предоставление страховщику информации, необходимой для оформления и выплаты страхового возмещения. Кроме того, суд постановил, что посольство должно оплатить государственную пошлину в размере 10 тыс. рублей в пользу Соцфонда.

Ранее сообщалось, что Кипр возобновит прием заявлений на визы через центры BLS International в России с 6 июля. Заявления можно будет подавать в посольстве в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, а также в визовых центрах в восьми городах РФ.

До этого посольство Кипра в России сообщило, что с 13 июня прекращается прием заявлений на визы через визовые центры. С 15 июня подача заявлений на получение въездных виз была возможна в консульском отделе посольства.