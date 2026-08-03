«Попейте водички — у вас еще и ВИЧ»: девочка вышла из больницы с диагнозом

«Попейте водички — у вас еще и ВИЧ»: девочка вышла из больницы с диагнозом

11-летняя школьница из города Азова в Ростовской области попала в больницу с кишечной инфекцией, а спустя полтора года у нее обнаружили ВИЧ третьей стадии и гепатит С. Эпидемиологическое расследование пришло к выводу, что заражение, вероятнее всего, произошло во время лечения. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Наглоталась воды, когда купалась

Летом 2024 года девятилетняя Катя (имена изменены) попала в инфекционное отделение Центральной городской больницы Азова после того, как наглоталась речной воды. У девочки начались рвота и диарея. Из-за отсутствия мест в детских палатах ребенка положили в общую палату вместе со взрослыми пациентами.

По словам матери Анны, помещение больше напоминало склад.

«Там были просто наваленные кровати и матрасы. Она не была предусмотрена как полноценная палата. Не было нормального места для капельницы», — вспоминает женщина.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Четыре дня девочке ставили капельницы и делали уколы. Когда симптомы прошли, мать решила забрать дочь домой, поскольку та тяжело переносила пребывание в больнице. Перед выпиской женщину попросили подписать документ об отсутствии претензий к медперсоналу.

Уже дома мать заметила у дочери большую гематому после инъекции.

«Дома она говорит: „Мам, мне больно сидеть“. Я смотрю, а там гематома на пол-ягодицы. Не просто синяк — фиолетово-бордовое пятно, горячее на ощупь, там был острый воспалительный процесс», — рассказала Анна.

После обработки магнезией и мазями гематома исчезла. Возвращаться в больницу с претензиями женщина не стала.

Следующие полтора года девочка чувствовала себя хорошо. Лишь весной 2025 года мать заметила, что дочь стала чаще жаловаться на головные боли и стала более рассеянной. Осенью на шее появился увеличенный лимфоузел, который к началу 2026 года значительно вырос, а у ребенка поднялась температура.

Сначала врачи заподозрили онкологическое заболевание и направили девочку на обследование в Ростов. Однако перед госпитализацией потребовалось сдать стандартный набор анализов, включая исследования на ВИЧ и вирусные гепатиты. Вскоре мать вызвали поликлинику, чтобы сообщить о результатах исследования.

«Мне говорят: „Вы не волнуйтесь, присядьте. У Кати гепатит С. Но вы не переживайте, он лечится. Вот водички выпейте. У вас еще и ВИЧ“», — вспоминает мать слова медиков в интервью 161.RU.

В онкоцентре операцию отменили: специалисты объяснили, что увеличение лимфоузлов является типичным проявлением ВИЧ-инфекции. С раковыми заболеваниями это не связано.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Эпидемиологическое расследование

После постановки диагноза Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Сначала специалисты исключили передачу инфекции от матери, затем — половым путем и через употребление наркотиков. Девочке никогда не переливали кровь, она не была донором или реципиентом, а единственным случаем медицинского вмешательства оставалась госпитализация летом 2024 года.

Выяснилось, что в те дни Катя находилась в одной палате со взрослой женщиной, у которой вскоре после выписки лабораторно подтвердили ВИЧ-инфекцию, а затем выявили и гепатит С. Обеим пациенткам ставили капельницы и делали инъекции одни и те же медсестры.

Образцы крови направили в Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Молекулярно-генетический анализ показал высокую генетическую близость вирусов у девочки и ее соседки по палате. При этом связь с другой ВИЧ-инфицированной пациенткой, которая также находилась в отделении, не подтвердилась. Среди остальных обследованных пациентов новых случаев заражения не выявили.

Проверка также обнаружила многочисленные нарушения в работе инфекционного отделения. По данным комиссии, одноразовые заглушки для катетеров использовали повторно, хотя они подлежат замене после каждого применения. В документации отсутствовали сведения об установке и снятии катетеров, а также подписи сотрудников, проводивших процедуры. Кроме того, не велся учет расхода одноразовых медицинских изделий.

Комиссия установила, что отделение не было обеспечено экспресс-тестами на ВИЧ, а медсестры обслуживали всех пациентов без закрепления за конкретными палатами. По данным Роспотребнадзора, обеспеченность больницы медицинскими сестрами составляла 49,1%, врачами — 57,1%.

Также выяснилось, что после выявления у пациентки гепатита С больница не направила обязательное экстренное извещение в Роспотребнадзор. Если бы это было сделано вовремя, контактировавших пациентов обследовали бы значительно раньше.

Изучив медицинскую карту дочери, Анна обнаружила документ об отказе от анализа на ВИЧ, который, по ее словам, она никогда не подписывала.

«Слово „отказ“ написано чьей-то рукой — не моей. И чья-то подпись. Я бы никогда не отказалась от анализа», — заявила женщина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уголовное дело по просьбе дочери

В феврале 2026 года Анна обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. Сначала ей отказали, сославшись на отсутствие состава преступления. После обращения в прокуратуру материалы направили на дополнительную проверку, а 8 июня уголовное дело все же возбудили.

Женщина признается, что не рассчитывает на быстрое завершение расследования и не требует наказания конкретного медицинского работника.

«Я хочу, чтобы в больнице навели порядок. И чтобы ребенку выплатили компенсацию за испорченное здоровье и жизнь», — говорит она.

По словам Анны, именно дочь настояла на том, чтобы история получила огласку.

«Она сказала: „Мам, там лежали другие дети. Если в больнице заразили меня, значит, могли заразить и их. Подавай, пожалуйста, на все расследования. Я согласна ходить на опросы, сдавать кровь, проходить все эти неприятные процедуры. Чтобы выяснили, не заразили ли еще кого-то“», — вспоминает мать.

При этом, утверждает женщина, после постановки диагноза с ней никто из руководства больницы так и не связался.

«Мой телефон у больницы есть. Когда нужно срочно сдать анализ в рамках расследования, меня находят мгновенно. А сейчас, когда акт Роспотребнадзора подписан и причины заражения установлены, — тишина. Просто позвонить и извиниться, видимо, нельзя», — отметила Анна.

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