Лантратова пообещала раскрыть миру правду об атаках ВСУ на Геленджик Омбудсмен Лантратова сообщила о фиксации преступлений ВСУ в Геленджике

Аппарат уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой фиксирует все факты и свидетельства преступлений Вооруженных сил Украины, включая недавнюю атаку на Геленджик, заявила омбудсмен в беседе с РИА Новости. По ее словам, мировое сообщество должно знать правду о действиях украинских военных.

Мы фиксируем все факты и свидетельства, связанные с этим и аналогичными преступлениями киевского режима. Мир должен знать правду, — подчеркнула Лантратова.

Российский омбудсмен также отметила, что поддерживает постоянную связь с коллегой из Краснодарского края Сергеем Мышаком. При необходимости аппарат готов оказать всю требуемую помощь гражданам, которые пострадали в результате этой трагедии.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки украинских беспилотников обрушились на пляж в курортном поселке Архипо-Осиповка. По его данным, в результате удара по гражданской инфраструктуре погибли три человека, а еще 13, включая детей, получили ранения и были госпитализированы.