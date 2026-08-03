Аппарат уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой фиксирует все факты и свидетельства преступлений Вооруженных сил Украины, включая недавнюю атаку на Геленджик, заявила омбудсмен в беседе с РИА Новости. По ее словам, мировое сообщество должно знать правду о действиях украинских военных.
Мы фиксируем все факты и свидетельства, связанные с этим и аналогичными преступлениями киевского режима. Мир должен знать правду, — подчеркнула Лантратова.
Российский омбудсмен также отметила, что поддерживает постоянную связь с коллегой из Краснодарского края Сергеем Мышаком. При необходимости аппарат готов оказать всю требуемую помощь гражданам, которые пострадали в результате этой трагедии.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки украинских беспилотников обрушились на пляж в курортном поселке Архипо-Осиповка. По его данным, в результате удара по гражданской инфраструктуре погибли три человека, а еще 13, включая детей, получили ранения и были госпитализированы.