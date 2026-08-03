ВСУ ударили по детям на пляже: атака на Геленджик 3 августа, сколько жертв

ВСУ ударили по детям на пляже: атака на Геленджик 3 августа, сколько жертв

Украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике, пострадали дети. Что известно об ударе 3 августа, сколько погибших?

Что известно об ударе ВСУ по Геленджику 3 августа

Утром 3 августа ВСУ нанесли удар по пляжу в районе Геленджика. Опасность по БПЛА с моря в Геленджике и близлежащих районах была объявлена в 09:38.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших в результате удара ВСУ. Обломки БПЛА обрушились на пляж в курортном поселке Архипо-Осиповка к югу от города.

«Атака велась на гражданскую инфраструктуру. На местах падения работают оперативные и специальные службы», — сообщил губернатор.

Кондратьев не уточнил, что было целью атаки БПЛА в Геленджике. В районе Архипо-Осиповки нет каких-либо военных объектов. Росавиация сообщила, что городской аэропорт с ночи остается закрыт для прилета и вылета воздушных судов; ограничения были продлены утром.

В Сети появились кадры удара по пляжу в Архипо-Осиповке. Судя по кадрам, БПЛА ударил по пляжу у базы отдыха «Рассвет».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько жертв, пострадавших после атаки на Геленджик 3 августа

Кондратьев сообщил о гибели людей в результате удара обломков БПЛА.

«По предварительной информации, погибли три человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал о спасательной операции, которая началась после трагедии в Архипо-Осиповке. На месте работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, три запрошены из Туапсе, а также вызвана специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара. На месте развернут оперативный штаб, организована координация служб.

Кубанский журналист Андрей Гусий сравнил удар по пляжу под Геленджиком с атакой на Севастополь в июне 2024 года.

«Складывается ощущение, что Украина попыталась повторить теракт, произошедший 23 июня 2024 года в Севастополе», — пишет Гусий.

Тогда ВСУ нанесли удар по Крыму пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS, которые были снаряжены кассетными боеприпасами. На пляже в Учкуевке погибли четыре человека, из них двое детей.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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