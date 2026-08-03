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03 августа 2026 в 14:34

«Прекрасное будущее»: Янчук о победе 16-летней россиянки на турнире в США

Тренер Янчук заявил, что у теннисистки Лютовой прекрасное будущее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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У 16-летней российской теннисистки Кристины Лютовой прекрасное будущее, заявил NEWS.ru заслуженный тренер РФ Виктор Янчук. Он назвал приятным тот факт, что параллельно с Миррой Андреевой в женской части появляются новые имена.

Это приятная новость. Я не видел Лютову до этого, но, судя по возрасту и стилю игры, у нее прекрасное будущее. Хорошо, что такие люди, как Кристина, появляются параллельно с Миррой Андреевой, уже признанной звездой мирового тенниса. Там еще и другие россиянки подтягиваются. Будем ожидать дальнейшего роста и побед, — сказал Янчук.

Ранее Лютова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) 250 в Мемфисе. В финале россиянка обыграла чешку Дарью Видманову. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу 229-й ракетки мира.

Лютова выиграл первый титул WTA в карьере на своем дебютном турнире. Россиянка стала самой молодой чемпионкой тура с 2019 года, когда Кори Гауфф выиграла первый титул в возрасте 15 лет. После победы в Мемфисе Лютова поднялась на 99 строчек мирового рейтинга и теперь занимает 126-ю позицию. В рейтинге игроков до 18 лет она занимает первое место.

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