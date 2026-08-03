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03 августа 2026 в 15:06

Эксперт по этикету перечислила привычки, которые часто раздражают коллег

Эксперт по этикету Богачева: громкие разговоры на работе часто раздражают коллег

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Громкие разговоры, неуместные обсуждения личной жизни, перекусы на рабочем месте, а также прослушивание контента без наушников чаще всего раздражают коллег, заявила в беседе с LIFE.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева. Кроме того, по ее словам, в профессиональном обществе не одобряется распространение сплетен.

В первую очередь всегда стоит помнить, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Это означает, что мы должны задумываться, не мешают ли наши действия коллегам. Например, слишком громкий разговор по телефону. Не везде есть отдельные переговорные комнаты, и когда человек начинает чересчур эмоционально что-то рассказывать — будь то рабочий вопрос или личный звонок — это отвлекает других от работы. Если мы так поступаем, значит, мы думаем только о себе, а не о комфорте окружающих, — отметила Богачева.

Она добавила, что в деловом этикете рукопожатие инициирует руководитель — подчиненный не должен протягивать руку первым, если иное не принято в компании. Это правило связано с субординацией и экономией времени начальника. Эксперт также напомнила о важности дресс-кода: он помогает сосредотачиваться на задачах. Нарушения провоцируют других на обсуждение внешности.

Ранее международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова заявила, что с точки зрения делового дресс-кода шорты неприемлемо носить в офисе даже в жаркую погоду. По ее словам, женщинам можно надевать платья или юбки на работу при условии, что у них на ногах будут тонкие колготки или чулки.

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