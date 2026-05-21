Эксперт по этикету ответила, допустимо ли ходить на работу в шортах в жару Эксперт по этикету Холгова: шорты неприемлемо носить в офисе даже в жару

С точки зрения делового дресс-кода шорты неприемлемо носить в офисе даже в жаркую погоду, заявила «Вечерней Москве» международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова. По ее словам, женщинам можно носить платья или юбки на работе при условии, что у них на ногах будут тонкие колготки или чулки.

Согласно рекомендациям, люди вообще не могут находиться в офисе с голыми ногами. Если дама в деловом платье, юбочном костюме или в юбке и блузке, то у нее на ногах должны быть тонкие колготки или тонкие чулки. Деловой дресс-код — это не официальный закон. Он носит рекомендательный характер. Однако, если компания рассчитывает на ее восприятие как «компании высокого класса», то все правила делового дресс-кода для нее автоматически становятся актуальными, — отметила Холгова.

Эксперт добавила, что в качестве исключения шорты могут носить сотрудники маленьких фирм, где трудится небольшое количество людей. Это допустимо в случае, если офис находится в душном помещении на цокольном этаже с одним окном, и туда не приходят посетители.

