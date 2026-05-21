Наступление ВС России на Харьков 21 мая: ТОС выжигают все живое, Купянск

Наступление ВС России на Харьков 21 мая: ТОС выжигают все живое, Купянск

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 21 мая 2026 года, где ТОС выжигают все живое, что происходит в районе Купянска и Волчанска?

Наступление ВС России на Харьков 21 мая

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Избицкого, Водяного, Великого Бурлука, Завадского и села Бударки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Из военнослужащих 1039-го зенитно-ракетного полка ВСУ, отвечающих за воздушное пространство Харькова, сформировали группы для строительства укреплений вокруг областного центра, утверждает источник.

«В селе Гранов продолжаются стрелковые бои: „северяне“ выбивают украинских националистов из погребов и подвалов некогда жилых и хозяйственных строений. Подразделения РХБЗ ГрВ „Север“ нанесли удары ТОС по позициям 22-й мехбригады ВСУ в районе Казачьей Лопани», — отметили авторы.

На Липцевском направлении, по сведениям канала, ВСУ не предпринимали активных действий; российские артиллеристы и операторы БПЛА ударили по позициям украинской армии.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«На Волчанском направлении ВС РФ продвинулись на шести участках до 900 метров. Российские штурмовики ведут стрелковые бои в селе Шестеровка, в районе Караичного и Охримовки. В Шестеровке подразделения 120-й бригады теробороны усилили сводными группами из 3-го армейского корпуса ВСУ. ТОС ударили по позициям 72-й мехбригады в районе Терновой», — говорится в сообщении.

На Великобурлукском направлении продолжаются стрелковые бои в селе Бударки и его окрестностях, в лесах на северо-западе Купянского района, добавил канал.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более полусотни человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении не стихают бои в районе Купянска-Узлового. Сообщается об успехах в Куриловке. На Волчанском направлении продолжаются столкновения в районе Караичного и Охримовки», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев пишет, что в Купянске положение сторон остается прежним: на восточном берегу ВС РФ изматывают оборону ВСУ в районе Купянска-Узлового; российские войска заметно продвинулись в районе Куриловки и Ковшаровки.

«С Харьковского участка, с отрезка южнее Волчанска, новостей нет. Восточнее города идут упорные бои за Караичное и Охримовку», — утверждает Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 мая: где сбои в России

Бесчеловечная атака ВСУ на Сызрань 21 мая: сколько погибших, подробности

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 мая