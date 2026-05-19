19 мая 2026 в 04:39

В Госдуме оценили шансы ВСУ на новое контрнаступление

Картаполов: ВСУ сейчас не в состоянии проводить контрнаступательные операции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ВСУ не способны проводить масштабные контрнаступательные операции, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, украинские силы продолжают отдельные контратаки только на тактическом уровне.

Если брать оперативный масштаб, то, наверное, это можно исключить. На отдельных направлениях контратаки они, тем не менее, проводят, в тактическом звене. Все остальные возможные контрнаступательные операции они уже проводить не в состоянии, — заявил Картаполов.

Подобные действия ВСУ являются ожидаемыми в условиях современных боевых действий, отметил он. Картаполов подчеркнул, что нынешний характер конфликта предполагает высокую маневренность подразделений на отдельных участках фронта.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России обладают на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на масштабную помощь Киеву со стороны коллективного Запада. В Пентагоне отметили, что с февраля 2022 года страны Запада выделили Украине помощь на сумму свыше $325 млрд.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

