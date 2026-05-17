Наступление ВС России на Харьков 17 мая: лютые удары, рывок у Купянска

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 17 мая 2026 года, где ВС РФ нанесли лютые удары, какой рывок войска совершили у Купянска?

Российские войска нанесли «лютые удары» по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Рубежного, Избицкого, Питомника, Чугуева, Дергачей, Липцов и Соснового Бора, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе села Граново наши штурмовые группы продвинулись до 100 метров. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по позициям противника. Анализ некрологов показал, что в первой половине мая в районе Алисовки и Высокой Яруги существенные потери понесла 58-я мотопехотная бригада ВСУ», — уточнил источник.

На Волчанском направлении, утверждает канал, штурмовые подразделения ГрВ «Север» продвинулись на 11 участках до 300 метров; стрелковые бои продолжаются в лесах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, в Волоховке и Караичном.

Российские ТОС, говорится в сообщении, ударили по скоплению живой силы 127-й тяжелой мехбригады в лесу севернее Избицкого, уничтожив личный состав ВСУ и иностранных наемников. Украинская сторона попыталась контратаковать на участке — вээсушники уничтожены комплексным огнем, добавил источник.

На Великобурлукском направлении стрелковые бои продолжаются в районе села Бударки, следует из публикации.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более полусотни человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ занимают новые позиции в Куриловке. Есть успехи в Петропавловке. МО РФ сообщило об освобождении Кутьковки и Боровой. На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются в районе освобожденной накануне Чайковки», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев пишет, что на Купянском направлении продолжаются бои в Великой Шапковке, армия России наступает на Шевченково от Купянска, ВСУ контратаковали в Отрадном.

«На Харьковском участке ВС РФ продвигаются на левый берег реки Волчьей и формируют здесь широкий плацдарм. Освободив накануне Чайковку, наши подразделения перерезали дорогу, соединяющую два соседних узла обороны ВСУ в Волоховке и Охримовке и создали условия для их флангового обхода», — предположил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

