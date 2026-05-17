«Газель» сбила велосипедиста насмерть в российском регионе

Велосипедист погиб под колесами «Газели» в Ленобласти

Велосипедист погиб под колесами малотоннажного грузовика «Газель» в поселке Бугры Ленинградской области, сообщает 78.ru. По словам очевидцев, инцидент произошел возле дома № 17 на Воронцовском бульваре.

Велосипедист пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, однако в нарушение правил дорожного движения не спешился со своего транспортного средства перед «зеброй». Удар от столкновения с автомобилем оказался настолько сильным, что характерный громкий звук был отчетливо слышен жителям окрестных многоэтажек вплоть до 18-го этажа. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, полиция проводит проверку.

Ранее двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП с электросамокатом в Москве. Авария произошла на улице Берзарина. По предварительным данным, там столкнулись автомобиль и электросамокат. Несовершеннолетние передвигались вдвоем на одном самокате и пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.