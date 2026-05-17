День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 12:54

В Британии узнали, как Европа может лишить Украину €1 млрд

FT: планы ЕС почти вдвое сократить импорт стали могут лишить Украину до €1 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Планы Европейского союза почти вдвое сократить импорт стали могут лишить Украину до €1 млрд (85 млрд рублей) экспортной выручки, пишет газета Financial Times. С 1 июля Брюссель намерен сократить квоты на импорт стали на 47% и ввести пошлину в размере 50% на поставки сверх лимита.

Ограничения напрямую затронут и Украину, несмотря на наличие соглашения о свободной торговле с ЕС. По данным издания, Еврокомиссия предлагает установить для нее беспошлинную квоту всего в 713 тыс. тонн, тогда как в прошлом году украинские компании экспортировали в союз 2,65 млн тонн стали. Сокращение может составить около 70%.

В Киеве предупреждают, что удар по металлургии лишит страну одного из ключевых источников валютной выручки в условиях растущих военных расходов. Представитель «Метинвест» Александр Водовоз заявил, что такие меры полностью убьют любые возможности украинских компаний поставлять продукцию на европейский рынок. Он пояснил, что заменить европейский рынок сейчас невозможно.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа сократила помощь Украине на 99%. По информации источника, одновременно Вашингтон пытается выстроить более благоприятные отношения с Москвой.

Европа
Украина
Евросоюз
сталь
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Политика не изменилась»: в НХЛ раскрыли судьбу Кубка Стэнли в России
В Химках закрыли крупный торгово-развлекательный центр
Киркоров раскрыл, как помог Болгарии победить на Евровидении
Последствия атаки ВСУ на Москву 17 мая: последние новости, сколько погибших
Мэр Киева забил тревогу из-за взрывов после атак ВСУ на Россию
«Медведь рассвирепел»: учительница Путина поставила Запад на место
Стали известны серьезные последствия взрыва на АЗС в Пятигорске
Восстановительные работы в Карабахе назвали примером для мира
Итоги Евровидения-2026 без России: кто победил, самый скандальный участник
Политолог ответил, изменит ли уход Стармера курс Британии в отношении РФ
Стало известно количество госпитализированных после взрыва в Пятигорске
Виновник чудовищного геноцида в Руанде умер от старости в Гааге
Песков рассказал, где россияне могут внезапно встретить Путина
Песков назвал краеугольный камень нацбезопасности России
В Кремле оценили настроения в Европе по поводу переговоров с Россией
Атака БПЛА привела к пожару в районе АЭС в Абу-Даби
В Баку стартовал рекордный по числу участников Всемирный форум городов
Путин назвал испытания ракеты «Сармат» безусловным успехом
Рой дронов на Москву, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 17 мая
Визовый центр в Казахстане обманул россиян на миллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.