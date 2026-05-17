В Британии узнали, как Европа может лишить Украину €1 млрд FT: планы ЕС почти вдвое сократить импорт стали могут лишить Украину до €1 млрд

Планы Европейского союза почти вдвое сократить импорт стали могут лишить Украину до €1 млрд (85 млрд рублей) экспортной выручки, пишет газета Financial Times. С 1 июля Брюссель намерен сократить квоты на импорт стали на 47% и ввести пошлину в размере 50% на поставки сверх лимита.

Ограничения напрямую затронут и Украину, несмотря на наличие соглашения о свободной торговле с ЕС. По данным издания, Еврокомиссия предлагает установить для нее беспошлинную квоту всего в 713 тыс. тонн, тогда как в прошлом году украинские компании экспортировали в союз 2,65 млн тонн стали. Сокращение может составить около 70%.

В Киеве предупреждают, что удар по металлургии лишит страну одного из ключевых источников валютной выручки в условиях растущих военных расходов. Представитель «Метинвест» Александр Водовоз заявил, что такие меры полностью убьют любые возможности украинских компаний поставлять продукцию на европейский рынок. Он пояснил, что заменить европейский рынок сейчас невозможно.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа сократила помощь Украине на 99%. По информации источника, одновременно Вашингтон пытается выстроить более благоприятные отношения с Москвой.