04 мая 2026 в 10:51

В Рыбном союзе объяснили необходимость импорта морепродуктов

Глава Рыбного союза Панин: даже рекордный вылов не спасет Россию от импорта рыбы

Россия не сможет обеспечить внутреннее потребление рыбы на уровне 28 килограммов на человека в год только за счет отечественного вылова, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. Он пояснил, что «уравнение» с экспортом делает задачу математически невыполнимой. При этом функции замещения недостающих объемов выполняет импорт, добавил эксперт.

Чтобы обеспечить потребление на уровне 28 килограммов на человека в год, стране нужно производить примерно 4,2 млн тонн рыбной продукции. В настоящее время мы производим меньше — 4,1 млн тонн, и это без учета экспорта. Собственной рыбы для достижения 28 килограммов [на человека] нам точно не хватит, — сказал Панин.

Он пояснил, что функции замещения недостающих объемов выполняет импорт. По данным Росрыболовства, текущее потребление составляет 25–26 килограммов на человека, что в пересчете на все население дает 3,8–3,9 млн тонн. Из них лишь 60% — продукция отечественных рыбаков, остальное — ввоз из-за рубежа.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

