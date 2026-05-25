Тигр убил четырех женщин, собиравших в лесу листья

В Индии тигр растерзал четырех женщин, собиравших листья дерева тенду, сообщило издание The Indian Express. При этом еще девять женщин из этой группы смогли спастись.

Родственники опознали погибших. Местные власти усилили патрулирование леса, а также рекомендовали жителям не ходить туда поодиночке.

Ранее в Индии лев растерзал четырехлетнюю девочку. Останки ребенка нашли в 500 метрах от дома. Отмечается, что девочка сидела на крыльце дома, при этом ее мать была занята младшим сыном. Неожиданно во двор забежал лев, он схватил ребенка и утащил с собой. Женщина отправилась искать девочку вместе с соседями, но спасти жертву хищника не удалось.

В конце апреля в Австралии гребнистый крокодил напал на 20-летнего молодого человека. Все произошло в популярном среди туристов кемпинге на западе страны. Рептилия набросилась на мужчину, пока он спал на пляже. Молодой человек получил тяжелые травмы, но выжил.

До этого крокодил утащил под воду 35-летнюю жительницу Индонезии по имени Джусмитавати и растерзал ее. Уточняется, что хищник напал на женщину, когда она собирала моллюсков вместе с подругой.