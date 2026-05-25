Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 07:05

Тигр убил четырех женщин, собиравших в лесу листья

В Индии тигр растерзал четырех женщин, собиравших листья

Фото: Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Индии тигр растерзал четырех женщин, собиравших листья дерева тенду, сообщило издание The Indian Express. При этом еще девять женщин из этой группы смогли спастись.

Родственники опознали погибших. Местные власти усилили патрулирование леса, а также рекомендовали жителям не ходить туда поодиночке.

Ранее в Индии лев растерзал четырехлетнюю девочку. Останки ребенка нашли в 500 метрах от дома. Отмечается, что девочка сидела на крыльце дома, при этом ее мать была занята младшим сыном. Неожиданно во двор забежал лев, он схватил ребенка и утащил с собой. Женщина отправилась искать девочку вместе с соседями, но спасти жертву хищника не удалось.

В конце апреля в Австралии гребнистый крокодил напал на 20-летнего молодого человека. Все произошло в популярном среди туристов кемпинге на западе страны. Рептилия набросилась на мужчину, пока он спал на пляже. Молодой человек получил тяжелые травмы, но выжил.

До этого крокодил утащил под воду 35-летнюю жительницу Индонезии по имени Джусмитавати и растерзал ее. Уточняется, что хищник напал на женщину, когда она собирала моллюсков вместе с подругой.

Азия
Индия
тигры
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники «заговорили» голосами публичных сотрудников СК и МВД
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Брянской области из «Града»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 мая: инфографика
«Не сильно отличается»: стало известно, почему Мадьяр разочаровал ЕС
Медведев назвал опережающие время вооружения России
Более 170 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Врач назвала причину скачка пульса от уведомлений в смартфоне
Пять человек пострадали при ударе украинских беспилотников по Горловке
Названо наиболее удачное время для взятия ипотеки и кредита
Тысячи сбитых дронов и провал ПВO в Киеве: новости СВО к утру 25 мая
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
В МИД России раскрыли, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
Школы и детсады Белгорода продолжат работу после удара ВСУ
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
Девять округов Херсонской области остались без света после атаки БПЛА
Врач объяснила, что делать водителям авто при тепловом ударе
Тигр убил четырех женщин, собиравших в лесу листья
Назван способ вернуть деньги за путевку без лишних скандалов
Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода
Водителям напомнили о неочевидной причине поломок автомобиля
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.