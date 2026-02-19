Зимняя Олимпиада — 2026
Разъяренный крокодил растерзал собиравшую моллюсков женщину

В Индонезии крокодил растерзал женщину, собиравшую на берегу моллюсков

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Крокодил утащил под воду 35-летнюю жительницу Индонезии по имени Джусмитавати и растерзал ее, сообщает Daily Mail. По информации издания, хищник напал на женщину, когда она собирала моллюсков вместе с подругой. В поисках раковин Джусмитавати отошла далеко от берега, где на нее и набросилась рептилия.

Подруга тут же позвала на помощь, к реке прибежали муж пропавшей и местные жители. Они начали искать женщину, когда огромный крокодил сам вынырнул из воды. В его пасти была растерзанная Джусмитавати. Чтобы хищник выпустил жертву, в него пришлось стрелять. В итоге женщину вытащили на сушу, но спасти ее было уже невозможно.

Ранее в Замбии 52-летний рыболов бросился в реку, чтобы спастись от разъяренных слонов. В воде на него напал крокодил, но мужчина сумел защититься с помощью палки. Ему удалось высвободить ногу из пасти хищника и выбраться на берег, где его ждали товарищи.

До этого в Индонезии полицейские спасли женщину от трехметрового крокодила, который напал на нее у водохранилища. Правоохранители занимались физической подготовкой недалеко от места происшествия и, услышав крики, бросились на помощь.

