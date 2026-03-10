«Лавина» на мусорном полигоне унесла семь жизней Семеро индонезийцев погибли при обрушении мусорного полигона под Джакартой

По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения мусорного полигона Бантарагебанг на окраине Джакарты в Индонезии, сообщила глава местного спасательного агентства Десиана Картика Бахари. По ее словам, трагедия произошла после сильных дождей, которые вызвали сход лавины мусора, передает РИА Новости.

Мы получили информацию от полиции, что двое из считавшихся пропавшими находятся в безопасности и вернулись домой, — заявила она.

Ранее в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после гибели подростка при обрушении крыши заброшенного здания, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Все обстоятельства трагедии выясняются.

До этого сообщалось, что при обрушении крыши цеха в Тульской области погиб один человек. По имеющейся информации, кровля обрушилась из-за снега и льда. Всего в цеху находились 42 человека, 40 из которых эвакуировались самостоятельно.