Звездный футболист «Манчестер Сити» начал доставать соседей дронами

Соседи пожаловались на футболиста Родри после запуска дронов из своей квартиры

В отношении футболиста английского «Манчестер Сити» Родри начато расследование полицией Манчестера из-за запуска дронов, сообщает BBC. Поводом для проверки стали жалобы соседей спортсмена.

Жильцы дома утверждают, что игрок запускает беспилотники прямо из своей квартиры, возможно, с целью слежки. Один из очевидцев рассказал, что видел дрон всего в метре от собственного окна в тот момент, когда находился у себя дома.

Ранее сообщалось, что мяч, выбитый вратарем во время финального матча первой любительской лиги в Стамбуле, угодил в пролетавшую чайку. Птица рухнула на газон и перестала подавать признаки жизни. Футболисты сразу же бросились к ней на помощь. Капитан команды Гани Чатан, не раздумывая, начал делать чайке непрямой массаж сердца. Спустя две минуты реанимации у птицы зашевелились лапки и открылись глаза. Игроки передали ее подоспевшим медикам.

До этого бывший футболист Алексей Смертин рассказывал, что отморозил палец на ноге во время марафона в Якутии. Инцидент произошел в середине дистанции, однако спортсмен продолжил забег и успешно его завершил. Смертин отметил, что вовремя заметил отморожение, поэтому серьезных последствий удалось избежать.

