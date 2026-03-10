Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 13:03

Путин примет в Кремле главу одного из новых регионов России

Песков: Путин 10 марта примет в Кремле главу ДНР

Денис Пушилин и Владимир Путин Денис Пушилин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, это произойдет сегодня, 10 марта.

Сегодня будет с докладом у президента глава ДНР, Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ДНР — один из важнейших регионов России. Именно поэтому Путину есть что обсудить с Пушилиным, добавил он.

Ранее Путин провел встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым в Кремле. Как рассказывал Песков, встреча прошла в рамках работы с регионами. Меликов доложил президенту о ситуации в Дагестане.

До этого Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства. Участники встречи обсудили практические аспекты применения вооружений в боевых условиях.

Денис Пушилин
ДНР
Владимир Путин
Кремль
