Путин примет в Кремле главу одного из новых регионов России Песков: Путин 10 марта примет в Кремле главу ДНР

Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, это произойдет сегодня, 10 марта.

Сегодня будет с докладом у президента глава ДНР, Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ДНР — один из важнейших регионов России. Именно поэтому Путину есть что обсудить с Пушилиным, добавил он.

Ранее Путин провел встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым в Кремле. Как рассказывал Песков, встреча прошла в рамках работы с регионами. Меликов доложил президенту о ситуации в Дагестане.

До этого Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства. Участники встречи обсудили практические аспекты применения вооружений в боевых условиях.