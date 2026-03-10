Ветеринар напомнила об опасности комнатных растений для кошек

Абсолютно безопасных комнатных растений для кошек не существует — такое соседство может обернуться отравлением для питомца, заявила «Радио 1» ветеринар Ангелина Сиротина. Она напомнила, что запретить животному есть цветы практически невозможно. Питомцы делают это в связи с авитаминозом или необходимостью очистить желудок.

Кошки и растения не очень ладят. Мало того, что растения ядовиты, так еще и цветы страдают от того, что их грызут и ломают. Кошки часто ходят в туалет в большие горшки, и растение погибает от мочевины. Полезных комнатных растений для кошек нет, даже ромашка в больших количествах вызывает отравление, — предупредила Сиротина.

Тем, у кого есть кошки, специалист посоветовала приобрести в зоомагазине пророщенную траву и высадить ее. Это может быть овес или пшеница, уточнила ветврач. Такой «зеленый сосед» будет безопасен и даже полезен для животного.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что при соблюдении натурального рациона для кошек рекомендуется включать в него витаминные добавки. По ее словам, перед применением вспомогательных веществ необходимо обратиться за консультацией к специалисту, чтобы избежать угрозы здоровью питомца.