12 марта 2026 в 11:28

Суд вынес приговоры четырем исполнителям теракта в «Крокусе»

Четыре исполнителя теракта в «Крокусе» приговорены к пожизненному сроку

Фото: NEWS.ru
Четыре исполнителя теракта в «Крокусе» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов приговорены к пожизненному сроку, передает корреспондент NEWS.ru. 2-ой Гарнизонный Западный военный суд признал их виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении теракта.

Фаридуни будет отбывать первые 18 лет в тюрьме, остальной срок в исправительной колонии особого режима, Мирзоев и Файзов — первые 17 лет в тюрьме, остальное — в ИК, Рачабализода — 16 лет в тюрьме, остальное — в ИК. Все они должны выплатить 990 тыс. рублей штрафа.

Ранее появились первые кадры из суда, где сегодня выносят приговор террористам, убившим 150 человек в «Крокус сити холл». На скамье подсудимых 19 человек. На опубликованных кадрах можно увидеть усиление охраны — порядок в зале обеспечивают сотрудники МВД и ОМОН. Фигуранты прячут лицо и сидят с опущенными головами.

