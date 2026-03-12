Психолог дала советы, как побороть тревогу на фоне перебоев с интернетом

Избежать чувства тревоги, изоляции и одиночества при перебоях с интернетом помогут проверенные офлайн-активности и возврат к старым способам коммуникации, заявила NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, в жизни часто возникают обстоятельства, на которые невозможно повлиять, поэтому главное — не накручивать себя.

В жизни всегда возникают обстоятельства, на которые мы не можем никак повлиять. Главное здесь — не накручивать себя еще больше. Если мы будем злиться и беспокоиться, интернет от этого не заработает. Чтобы избавиться от чувства тревожности, изоляции и одиночества, нужно вспомнить старые способы коммуникации. Раньше можно было договориться о встрече, но по телефону, а не в мессенджерах, планировать дела с помощью бумажного календаря или ежедневника. Займитесь офлайн-активностями, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. Можно почитать книгу, порисовать или съездить в торговый центр за покупками, — пояснила Панфилова.

Также она посоветовала практиковать дыхательные упражнения или медитации. По ее словам, это поможет сохранить спокойствие.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что проводной тип подключения позволит сохранить доступ в интернет при нестабильной Сети. По его словам, в настоящее время многие москвичи столкнулись со сбоями, связанными с работой провайдеров.