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15 июня 2026 в 23:31

«Много раз говорили»: Лукашенко раскрыл, какую тему обсуждал с Путиным

Лукашенко обсуждал с Путиным нерасширение конфликта на Украине на Белоруссию

Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным недопустимость распространения украинского конфликта на территорию республики. По его словам, эта тема поднималась многократно.

Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Белоруссии. По разным причинам, — уточнил Лукашенко.

Он подчеркнул, что проблема обсуждалась из-за постоянного присутствия этой темы в СМИ. В связи с этим он процитировал слова Путина, который говорил о неприемлемости вступления Минска в этот конфликт.

От этого больше будет вреда, чем пользы, — отметил Лукашенко, вспоминая слова Путина.

До этого белорусский лидер высказывал мнение, что Соединенные Штаты совершили «фатальную ошибку», когда позволили себе втянуться в конфликт с иранской стороной. По его словам, войны на Ближнем Востоке нельзя было допускать. Лукашенко считает, что во втягивании США в кризис на Ближнем Востоке косвенно виноват Израиль, однако Вашингтон не похож на сторону, которую можно «водить на поводке». Если бы американские власти не захотели пойти на этот шаг, то никто на них не смог бы повлиять.

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