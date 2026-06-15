Гаага признала Крым российским: что это значит, реакция МИД РФ

Международный арбитраж в Гааге отказал Украине в ее претензиях, оспаривающих суверенитет России над Крымом и прилегающими морскими территориями. Что об этом известно?

Что известно о решении международного арбитража в Гааге

Российская сторона одержала убедительную победу в международном арбитраже по правам прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Это решение было принято независимыми арбитрами единогласно, сообщает МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство заявило, что Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге вынесла окончательное решение по длившемуся 10 лет арбитражному спору между Россией и Украиной. Речь шла о правах прибрежных государств в Керченском проливе, Азовском и Черном морях, особенно вокруг Крыма.

«Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации», — подчеркнули в МИД России.

Там подчеркнули, что попытки Киева оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими морскими зонами «потерпели крах».

«Многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо „компенсациях“ и „репарациях“ от России за их использование и якобы нанесенный „ущерб“», — говорится в сообщении.

Украина, при поддержке западных стран, попыталась объявить Керченский пролив международным, с правом свободного прохода для судов всех государств, включая военные корабли. Однако это намерение не увенчалось успехом. В МИД подчеркнули, что впервые в истории в юридически обязательном документе официально закреплен статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной территории.

«Арбитраж отверг требование Киева признать нарушением международного права (в форме „усугубления спора“) провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Ничто в решении не препятствует Российской Федерации осуществлять свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, Азовскому морю и Азово-Керченской акватории», — информировали в дипведомстве.

Также Арбитражем было отклонено требование Украины о демонтаже Крымского моста.

«Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося „наказать“ крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымским мостом навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными», — подчеркнули в МИД РФ.

Крымский мост, переход плавучих буровых платформ под российскую юрисдикцию и проверки судов в Керченском проливе российскими пограничниками признаны законными. Это соответствует Конвенции ООН по морскому праву. Также обосновано временное ограничение на проход иностранных судов и военных кораблей в некоторых районах Черного моря с апреля по октябрь 2021 года, введенное Россией.

«Признаны полностью несостоятельными и бездоказательными обвинения Украины в нарушении Российской Федерацией обязательств в сфере сохранения подводного культурного наследия. Арбитраж также отклонил все заявления украинской стороны о якобы нанесении Россией ущерба экологии. Признано, что в России действует эффективная система экологического мониторинга», — отметили в МИД.

В ведомстве заключили, что «российская сторона удовлетворена итогом разбирательства».

«Это решение арбитража — чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими „юридической войне“ против России», — подчеркнули в МИД.

Как на решение международного арбитража в Гааге отреагировали в РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своих социальных сетях заявила, что победа России в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе стала «своей Гаагой». Она сопроводила публикацию репостом соответствующего сообщения российского дипведомства.

«Нам обещали Гаагу — мы ее получили», — указала Захарова.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с ТАСС отметил, что попытки Киева оспорить суверенитет России над Крымом и права прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе потерпели крах.

«Это решение арбитража символизирует публичный крах многолетних попыток оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими акваториями. Абсурдность украинских претензий, таких как требование о демонтаже Крымского моста, лишь подчеркивает несостоятельность правовой позиции Киева. Эти требования Украины были частью более широкой стратегии, направленной на подрыв легитимности российского контроля над регионом, которая не увенчалась успехом», — сказал Белик.

Депутат отметил, что отказ в удовлетворении всех ключевых требований Украины стал болезненным ударом как для Киева, так и для его западных союзников.

Кроме того, собеседник агентства добавил, что решение международного арбитражного суда в пользу России будет иметь далеко идущие геополитические и правовые последствия.

Военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что, несмотря на решение международного арбитража, «в Европе пока не наступила стадия „принятие“».

«Можно было бы отмахнуться: ну Гаага, ну арбитраж, ну бумажка. Мы и так знаем, чей Крым. Мы и так пользуемся мостом, ловим рыбу, к чему нам чужое подтверждение? К тому, что эта бумажка — обязывающая. Это не резолюция Генассамблеи, которую можно принять и забыть. Это не политическое заявление европарламентария. Это решение арбитража, созданного по Конвенции ООН по морскому праву — той самой, которую Запад любит выставлять универсальным мерилом „правил“. Сама Украина инициировала это разбирательство — и сама согласилась с тем, что его исход будет окончательным», — говорится в публикации.

По словам журналиста, в практическом смысле это означает, что «украинские притязания на крымский шельф и рыбные ресурсы Приазовья окончательно лишены международно-правовой подпорки».

«Любые будущие иски западных компаний, которые попытаются обыграть тему „незаконной“ добычи нефти и газа в этих акваториях, теперь будут разбиваться об это решение. А статус Керченского пролива как внутренних вод закрывает разговор о „свободе судоходства“ для военных кораблей НАТО. Да и Украина теперь не может спокойно сказать: „Что хотим, то и творим в своих водах“», — заключил военкор.

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