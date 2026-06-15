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15 июня 2026 в 23:05

«Мы ее получили»: Захарова отреагировала на победу РФ над Украиной в Гааге

Захарова: Россия получила свою победу над Украиной по разбирательству в Гааге

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Победа России в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе стала «своей Гаагой», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своих социальных сетях. Она сопроводила публикацию соответствующим репостом сообщения российского дипведомства.

Нам обещали «Гаагу» — мы ее получили, — указала Захарова.

В посте говорится об убедительной победе РФ в длившемся 10 лет деле. Украина требовала демонтировать Крымский мост, однако получила официальный отказ. В МИД это решение назвали чувствительным поражением Украины и Запада в развязанной ими юридической войне против России. Спор рассматривался международным арбитражем, согласно процедуре Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и длился 10 лет.

Арбитраж в составе пяти независимых судей вынес единогласное решение. В МИД РФ заявили, что утверждения украинской стороны о якобы препятствовании моста навигации судов признаны необоснованными.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал планы Запада на Крым безосновательными фантазиями. По его мнению, экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, призывавший Украину добиться контроля над полуостровом, атаковав Крымский мост, должен пересмотреть последствия своей риторики.

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