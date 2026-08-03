Стало известно о состоянии пострадавших после налета ВСУ на Геленджик Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Геленджик

Четверо пострадавших в результате атаки дрона ВСУ на Геленджик находятся в тяжелом состоянии, включая двух детей, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Он отметил, что пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.

Госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей. Четверо из них, в том числе двое детей, — сказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о погибших в результате удара ВСУ. Обломки дронов обрушились в курортном поселке Архипо-Осиповка к югу от города. Опасность по БПЛА с моря в Геленджике и близлежащих районах была объявлена в 09:38.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что трое детей, пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ 2 августа, доставлены в больницу, их состояние оценивается как среднетяжелое. Глава региона уточнил, что в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах ранения получили 17 жителей.