Блогер спас и выходил сбитую машиной сову

В Красноярском крае местный блогер спас сову, пострадавшую в результате наезда автомобиля, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Мужчина по имени Дмитрий заметил травмированную птицу ночью на дороге в районе микрорайона Удачный и забрал ее к себе домой.

На следующий день он попытался выпустить птицу в лесу подальше от трассы, однако та так и не смогла взлететь. После неудачной попытки вернуть сову в среду обитания спаситель незамедлительно отвез ее на осмотр в ветеринарную клинику. В настоящее время птица живет у блогера и проходит курс восстановления, а после полного выздоровления ее планируют отпустить на волю.

Ранее житель Санкт-Петербурга спас тонущую собаку из пруда после того, как другой мужчина, пытавшийся помочь животному, выбился из сил. Молодой человек смог успокоить пса и доставить его на берег. По его словам, к подобным ситуациям он готовился с подросткового возраста.

До этого в поселке Славянка Приморского края спасли трех детенышей дикого кабана, которые провалились в двухметровый колодец Одного из животных специалисты доставали практически сутки.