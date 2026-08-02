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02 августа 2026 в 14:37

Блогер спас и выходил сбитую машиной сову

Житель Краснодарского края спас от гибели сбитую на дороге сову

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Красноярском крае местный блогер спас сову, пострадавшую в результате наезда автомобиля, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Мужчина по имени Дмитрий заметил травмированную птицу ночью на дороге в районе микрорайона Удачный и забрал ее к себе домой.

На следующий день он попытался выпустить птицу в лесу подальше от трассы, однако та так и не смогла взлететь. После неудачной попытки вернуть сову в среду обитания спаситель незамедлительно отвез ее на осмотр в ветеринарную клинику. В настоящее время птица живет у блогера и проходит курс восстановления, а после полного выздоровления ее планируют отпустить на волю.

Ранее житель Санкт-Петербурга спас тонущую собаку из пруда после того, как другой мужчина, пытавшийся помочь животному, выбился из сил. Молодой человек смог успокоить пса и доставить его на берег. По его словам, к подобным ситуациям он готовился с подросткового возраста.

До этого в поселке Славянка Приморского края спасли трех детенышей дикого кабана, которые провалились в двухметровый колодец Одного из животных специалисты доставали практически сутки.

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