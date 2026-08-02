Авария с сальто на чемпионате по кольцевым автогонкам попала на видео

Авария с сальто на чемпионате по кольцевым автогонкам попала на видео Бразильско-японский гонщик Фрага чудом уцелел после аварии в гонке Super GT

Бразильско-японский гонщик Игор Фрага попал в серьезную аварию на четвертом этапе серии Super GT, передает F1-Gate. Его автомобиль взлетел в воздух после столкновения с двумя соперниками. Гонку пришлось остановить.

Столкновение произошел на дистанции 300 км. Фрага, выступавший на Modulo Prelude-GT № 64 и стартовавший с седьмой позиции, попытался обойти соперников, но столкнулся с Nissan Z. После удара автомобиль гонщика взлетел в воздух, перевернулся и приземлился на колеса.

Как пишет источник, Фрага остался в сознании. Медики доставили его в больницу для обследования. По предварительной информации, обошлось без серьезных травм.

После остановки гонку возобновили. Победителями этапа стали Наоки Ямамото и Тадасуке Макино, выступавшие на автомобиле Kunimitsu Honda.

Ранее двукратному победителю многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс» датчанину Йонасу Вингегору диагностировали перелом ключицы. Он получил его при падении во время гонки. Перед этим спортсмена разбудили глубокой ночью, чтобы взять пробы для допинг-теста.