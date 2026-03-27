Определен победитель второй практики Гран-при Японии Пилот «Макларена» Пиастри стал лучшим во второй практике Гран-при Японии

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при Японии «Формулы-1» на трассе в Судзуке, сообщает РИА Новости. Его время на круге составило 1 минуту 30,133 секунды.

Второе и третье места заняли пилоты «Мерседеса» — Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл, уступившие лидеру менее трех десятых секунды. Действующий чемпион Ландо Норрис, также представляющий «Макларен», показал четвертый результат с отставанием более полусекунды от лидера.

Шестую позицию занял Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», тогда как Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завершил сессию на десятой строчке. Программа этапа продолжится третьей тренировкой и квалификацией, которые состоятся в субботу. Гонка запланирована на воскресенье, 29 марта.

Ранее сообщалось, что предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне завершились лидерством Кими Антонелли, который проехал свой лучший круг за 1 минуту и 33,669 секунды. Этот результат стал самым быстрым не только в финальный день, но и за весь трехдневный период заездов. Вторую строчку в итоговой таблице занял его партнер по команде Джордж Расселл, а замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».