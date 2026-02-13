Зимняя Олимпиада — 2026
Названы лучшие пилоты третьего дня предсезонки в «Формуле-1»

Кими Антонелли показал лучшее время в третий день тестов «Формулы-1»

Кими Антонелли Кими Антонелли Фото: Dppi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал лучшим в заключительный день предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне, показав результат в 1 минуту и 33,669 секунды, сообщается в протоколах заездов. Второе время осталось за его напарником Джорджем Расселлом, третье — за Льюисом Хэмилтоном из «Феррари».

Итальянский гонщик опередил Расселла на 0,249 секунды, а Хэмилтона — на 0,540 секунды. Лучший круг Антонелли оказался самым быстрым по итогам всех трех дней тестирования, а наибольшее количество кругов (153) прошел Оскар Пиастри, показавший четвертое время.

Ранее легендарный болид Benetton B192, на котором Михаэль Шумахер одержал первую в карьере победу в «Формуле-1», ушел с молотка. Автомобиль, принесший немцу успех на Гран-при Бельгии 1992 года, приобрели за сумму свыше €5 млн (455 млн рублей). Изначально лот оценивался в €8,5 млн (774 млн рублей), но финальная цена оказалась заметно ниже стартовой. Шумахер делит с Льюисом Хэмилтоном рекорд по числу чемпионских титулов, а всего на его счету 91 победа в гонках.

