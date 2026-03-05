Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:02

Гонщик «Формулы-1» рассказал, как тренировался перед соревнованиями

Гонщик Петров признался, что тренировался на Sony PlayStation

Виталий Петров Виталий Петров Фото: Михаил Мокрушин/ РИА Новости
Первый российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров признался, что тренировался перед соревнованиями на Sony PlayStation, сообщает «Авто Mail». Он отметил, что таким образом учил конфигурацию трасс.

Когда я уже пришел в «Формулу-1» после нескольких сезонов в GP2, я купил себе PlayStation, руль с педалями и тренировался дома. Мне нужно было выучить конфигурацию трасс, потому что Гран-При Австралии, Гран-При Китая и так далее проходят на автодромах, на которых я раньше не был. Конечно, сейчас у команд уже есть профессиональные и очень дорогие симуляторы, но 15 лет назад это еще не было распространенным явлением, — рассказал Петров.

Гонщик подчеркнул, что современные симуляторы подходят не только для подготовки к киберспортивным соревнованиям. По его мнению, с их помощью можно определить предрасположенность и готовность к реальным гонкам.

Ранее сообщалось, что Петров попал в базу скандально известного украинского ресурса «Миротворец». Гонщику 41 год, он родился 8 сентября 1984 года в Выборге. Известен под прозвищем «Выборгская ракета».

