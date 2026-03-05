Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян

Неправильные гигиенические привычки повышают риск микротравм, раздражение и распространение микробов, сообщил NEWS.ru врач-невролог, педиатр Дмитрий Малых. По его словам, неосознанные действия, например ковыряние в носу, нарушают естественную защиту организма.

В повседневной жизни многие люди совершают привычные действия, которые кажутся безобидными, но на самом деле могут нарушать естественные защитные механизмы кожи и слизистых. Например, ковыряние в носу. Механическое повреждение слизистой приводит к микротрещинам, через которые легче проникают бактерии, еще повышается риск носовых кровотечений, — сообщил Дмитрий Малых.

Вторая — чистить уши ватными палочками. Это вредная процедура: палочки не очищают, а проталкивают серу глубже, что может привести к образованию пробок и травме слухового прохода.

Третья привычка — прикрывать рот ладонью при кашле или чихании. Микробы остаются на руках и распространяются через предметы, к которым человек прикасается. Правильнее чихать в салфетку или в сгиб локтя, рассказал врач.

Четвертая — принимать душ с агрессивными средствами. Частое использование гелей и горячей воды смывает естественный защитный слой кожи, вызывая сухость и раздражение.

Постоянно пользоваться антисептиками — пятая плохая привычка. Избыточное применение спиртовых санитайзеров сушит кожу и нарушает ее микробиом. В обычных условиях достаточно мыть руки с мылом.

Шестая — трогать лицо руками. На ладонях находятся микроорганизмы, которые легко попадают на слизистые глаз, носа и рта.

Грызть ногти — седьмая нежелательная привычка. Под ногтями скапливается большое количество бактерий, они попадают в организм, повышая риск кишечных и кожных инфекций.

Восьмая — пользоваться чужими предметами личной гигиены. По словам врача, общие полотенца, бритвы или зубные щетки могут стать источником передачи грибковых и бактериальных инфекций.

Редко менять зубную щетку — это девятая негативная привычка. Со временем на ней накапливаются микроорганизмы. Они наносят вред, если менять ее реже одного раза в 2–3 месяца. По словам доктора, это нужно делать после каждой перенесенной инфекции.

Последняя фатальная ошибка — неправильно мыть руки. Многие люди делают это слишком быстро — 3–5 секунд, но для эффективного удаления микробов необходимо не менее 20 секунд. Врач подчеркнул, при этом нужно тщательно очищать межпальцевые промежутки и область под ногтями.

