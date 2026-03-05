Зимняя Олимпиада — 2026
«Люди на пути»: известная актриса призналась, что у нее нет друзей

Российская актриса Александра Ребенок призналась, что у нее нет друзей

Александра Ребенок Александра Ребенок Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская актриса театра и кино Александра Ребенок призналась, что у нее нет друзей. На «Форуме в большом городе, проводимом VK, она ответила корреспонденту NEWS.ru, что в ее жизни есть лишь люди, с которыми она идет по одному пути.

Я вообще не дружу, у меня нет подруг. У меня есть люди, с которыми я иду по пути. Скорее, это команда. Ты пересекаешься с теми или иными актрисами, например, работая в Московском художественном театре — с Дарьей Мороз, с Софьей Эрнст, с [Анной] Чиповской, с Марусей Фоминой. Мы играем очень много спектаклей. Конечно, мы общаемся <…> все между собой. Но это — люди на пути, — рассказала Ребенок.

В январе 2024 года Ребенок получила награду на премии „Золотой орел“ в номинации „Лучшая женская роль второго плана“ в драме Александра Велединского „1993“. Девушка призналась, что абсолютно не похожа на своего персонажа в фильме, поэтому работа над ролью принесла ей особенное удовольствие. Также Ребенок заявила, что это ее первая в жизни награда, поэтому она счастлива ее получить.

«Люди на пути»: известная актриса призналась, что у нее нет друзей
