Для «Мисс БРИКС» подготовили короны, вдохновленные украшениями Романовых

Для участниц международного конкурса красоты «Мисс БРИКС» подготовили три короны, вдохновленные украшениями династии Романовых, сообщила корреспондент NEWS.ru. Каждая из них достанется одной из трех победительниц в разных номинациях.

Корону Augusta Florens («Цветущая Аугуста») получит победительница в номинации «Маленькая Мисс БРИКС». Она выполнена из белого золота 585-й пробы и украшена рубеллитами, розовыми турмалинами, сапфирами и бриллиантами. Корона состоит из 75 деталей, на ее создание ушло 600 часов.

Корона Augusta Aurora («Восходящая Аугуста») предназначена для номинации «Мисс БРИКС». Изделие из белого золота инкрустировано аквамаринами и бриллиантами, а белый жемчуг создает мягкий ритм композиции. В короне 94 элемента, работа над ней также заняла 600 часов.

Главная корона Augusta Magna («Великая Аугуста») достанется победительнице в номинации «Миссис БРИКС». Она выполнена из белого золота 585-й пробы и украшена рубеллитами, морганитами, розовыми турмалинами, сапфирами и бриллиантами. В композиции использован белый и розовый жемчуг. Общее количество камней и жемчуга — 1637 штук, общая каратность — 194. Корона состоит из 228 деталей и создавалась 720 часов.

Ранее сообщалось, что в Казани в преддверии 8 Марта проходит первый в истории БРИКС+ конкурс красоты среди стран — участниц объединения «Мисс БРИКС — 2026». Ярким моментом церемонии открытия стал парад конкурсанток из 17 стран мира в вечерних платьях.