Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 18:39

Для «Мисс БРИКС» подготовили короны, вдохновленные украшениями Романовых

Фото: Пресс-служба БРИКС
Подписывайтесь на нас в MAX

Для участниц международного конкурса красоты «Мисс БРИКС» подготовили три короны, вдохновленные украшениями династии Романовых, сообщила корреспондент NEWS.ru. Каждая из них достанется одной из трех победительниц в разных номинациях.

Корону Augusta Florens («Цветущая Аугуста») получит победительница в номинации «Маленькая Мисс БРИКС». Она выполнена из белого золота 585-й пробы и украшена рубеллитами, розовыми турмалинами, сапфирами и бриллиантами. Корона состоит из 75 деталей, на ее создание ушло 600 часов.

Корона Augusta Aurora («Восходящая Аугуста») предназначена для номинации «Мисс БРИКС». Изделие из белого золота инкрустировано аквамаринами и бриллиантами, а белый жемчуг создает мягкий ритм композиции. В короне 94 элемента, работа над ней также заняла 600 часов.

Главная корона Augusta Magna («Великая Аугуста») достанется победительнице в номинации «Миссис БРИКС». Она выполнена из белого золота 585-й пробы и украшена рубеллитами, морганитами, розовыми турмалинами, сапфирами и бриллиантами. В композиции использован белый и розовый жемчуг. Общее количество камней и жемчуга — 1637 штук, общая каратность — 194. Корона состоит из 228 деталей и создавалась 720 часов.

Ранее сообщалось, что в Казани в преддверии 8 Марта проходит первый в истории БРИКС+ конкурс красоты среди стран — участниц объединения «Мисс БРИКС — 2026». Ярким моментом церемонии открытия стал парад конкурсанток из 17 стран мира в вечерних платьях.
БРИКС
конкурсы красоты
украшения
победители
награды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол РФ ответила на сообщения о потере данных россиян на Маврикии
Билеты по 700 тысяч, долги за отель: россияне не могут улететь из Таиланда
В Азербайджане назвали безумием удар иранских БПЛА по Нахичевани
«Пустое место»: Трамп публично оскорбил сына Хаменеи
Цаликов предстал в эпатажном образе на одной из картин Булгакова
«Не про размер»: Бондарчук назвала главный секс-символ России среди актеров
Лукашенко помиловал 11 женщин в преддверии 8 Марта
Иран обвинил США в убийстве более 100 моряков
Названа новая цель атак Ирана в Абу-Даби
Названы главные недостатки современных женщин
«Дочки» «Роснефти» получили неожиданный подарок от США
«Они умерли»: Солнцев о потере волос после салона красоты
Число жертв ударов Израиля по Ливану перевалило за сотню
Трамп анонсировал закон о спасении США
Трамп жестко оскорбил Испанию за отказ от сотрудничества
Муж бросил жену и изнасилованного сына: семейная драма из Крыма
Александра Ребенок назвала главного секс-символа российской эстрады
В Петрозаводске загорелось здание краеведческого музея
«Красного света не было»: Песков о делах против крупных чиновников
Путин готов перекрыть Европе газ: будут покупать по $1000 — что дальше
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.