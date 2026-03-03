Пирит, или «золото дураков»: магические и лечебные свойства камня

Благодаря распространенности и способности высекать искры этот камень высоко ценили еще в доколумбовой Америке. Древние греки брали его с собой в бой. Позже он пришелся по вкусу парижской богеме. А еще люди несведущие нередко принимали его за золото, из-за чего он и получил свое второе название. Сегодня же его применяют в ювелирном искусстве, эзотерике и литотерапии. Все это — камень пирит. О свойствах и значении минерала читайте в материале NEWS.ru.

Что такое пирит: состав, цвет, происхождение

Пирит, также известный как «золото дураков», — это минерал с ярким металлическим блеском, часто путаемый с настоящим золотом. Его химический состав прост: дисульфид железа, FeS2. Формула отражает практически идеальное соотношение — 46,6% железа и 53,4% серы. Природные образцы иногда содержат примеси, как никель или кобальт, но основа остается неизменной.

Цвет пирита — светло-желтый с золотистым отливом, напоминающим драгоценный металл. Блеск сильный, металлический, что только усиливает сходство с настоящим золотом. Кристаллы часто кубические или октаэдрические, с гладкими гранями. Твердость по шкале Мооса — 6--6,5 единицы, он царапает стекло, но хрупок и легко ломается. В отличие от золота, пирит тускнеет на воздухе, покрываясь ржавчиной из-за окисления.

Происхождение пирита — гидротермальные жилы, осадочные породы и метаморфические сланцы. Формируется при температуре 200–400 градусов в горячих растворах, богатых серой и железом. Часто встречается в слюде, кварце или галените. Крупные месторождения — в Испании (Рио-Тинто), США (Колорадо), России (Урал).

История и легенды: почему его называли «золотом дураков»

В древности пирит использовали для огнива. Отсюда его название, которое с греческого переводится как «камень, высекающий огонь». С помощью пирита высекали искры, ударяя им о сталь. В частности, по этой причине пирит высоко ценили в доколумбовой Америке. Известно и другое применение камня: инки делали из него зеркала, оружие, амулеты.

Конкистадоры и золотоискатели, не умевшие отличить минерал от драгоценного металла, грабили коренных жителей и отбирали их запасы пирита. Когда их оплошность раскрылась, пирит прозвали «кошачьим золотом» и «золотом дураков».

Пирит Фото: CHROMORANGE / Hans-Joachim Schne/Global Look Press

Так как не попасться в ловушку и отличить пирит от золота? Достаточно помнить несколько правил:

В отличие от золота, пирит очень легко окисляется, что сказывается на его расцветке. При ударе золото сплющивается, а пирит — раскалывается. На светлом неглазурованном материале золото оставит желтый росчерк, а пирит — черный. Если ударить по пириту металлическим предметом, можно высечь искры.

Теперь, зная историю пирита, «золота дураков», вы не перепутаете минерал с драгоценным металлом.

Магические свойства: защита, энергия, привлечение богатства

Пришло время поговорить про магические свойства пирита. «Кошачье злато» пользуется доброй славой в эзотерических кругах. Считается, что оно способно:

наделять владельца физической и духовной силой;

помочь на любовном поприще;

наделять мужеством и храбростью;

оберегать от гибели на ратном поприще;

наделять оптимизмом и жизнерадостностью;

помочь принять решение в сложной ситуации;

помочь избежать конфликтов и недопониманий.

Наконец, говоря про значение и свойства камня пирит, нельзя не упомянуть, что этот минерал считается камнем богатства. Он якобы привлекает удачу, в том числе финансовую. А значит, обзавестись пиритом стоит тем, кто хочет улучшить свои отношения с деньгами.

Влияние на здоровье: литотерапия и применение

Не забудем и про лечебные свойства пирита. Если верить литотерапевтам, «кошачье злато» может:

благотворно действовать на нервную систему;

стимулировать жизненный тонус;

улучшить работоспособность;

избавить от апатии, упадка сил.

Но мы напоминаем, что литотерапия не признана доказательной медициной. Так что пирит можно использовать как красивый бонус к основному лечению, но не вместо него.

Влияние на здоровье: литотерапия и применение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кому подходит пирит по знаку зодиака и как его носить

Напоследок скажем о том, кому подходит пирит по знаку зодиака. Пирит — огненный минерал, поэтому больше всего он подойдет представителям огненной стихии: Овнам, Львам и Стрельцам. Он также принесет радость Скорпионам.

В целом же пирит — неконфликтный камень. Его можно носить вместе с другими минералами. Более того, со змеевиком и гематитом «кошачье злато» вступает в синергию и усиливает свои свойства.

Теперь вы знаете все самое интересное о лечебных и магических свойствах пирита, а также о том, кому подходит пирит по знаку зодиака. Пусть по ценности этот минерал не может тягаться с настоящим золотом, привлекательный внешний вид и интересные свойства делают его желаемым экземпляром для коллекционеров.

