03 марта 2026 в 18:30

«Не считает за людей»: в ГД объяснили слова Зеленского о потерях ВСУ

Депутат Журавлев: Зеленский не считает погибших солдат ВСУ за людей

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент Украины Владимир Зеленский, который декларирует потери ВСУ в 50 тыс. человек, просто не считает погибших военных за людей, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что реальная численность ликвидированных украинских бойцов намного больше.

Зеленский, декларируя 50 тыс. человеческих потерь, видимо, просто не считает остальных погибших за людей. Конечно, реальная численность потерянных ВСУ бойцов — это признают даже на Западе — превышает 1 млн человек и продолжает быстро расти, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что на Украине работает «государственный аппарат насилия» — речь идет о насильственной мобилизации людей в войска.

Ситуация, в которую Зеленский загнал свою страну, уже дает плоды. Люди жестко сопротивляются мобилизации, а когда попадают в плен, то сразу говорят — мол, их «бусифицировали», они тут не при чем, — указал Журавлев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что дроны ВС России начали спасать украинцев от мобилизации. Так, один из операторов БПЛА подложил «подарок» в автомобиль сотрудников ТЦК (аналог военкомата) после того, как мобилизованный вырвался и убежал от машины.

