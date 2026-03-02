Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:14

Сийярто пришел в ярость из-за украинской мобилизации в Закарпатье

Сийярто вызвал посла Украины в МИД из-за мобилизации в Закарпатье

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посол Украины Федор Шандор получил приглашение в венгерский МИД из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он уточнил, что страна обладает данными еще о двух насильно мобилизованных венграх. Дипломат назвал действия украинских ТЦК открытой охотой на людей.

Мы сегодня вызвали посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей, — заявил Сийярто в видеообращении в соцсети.

Сийярто назвал происходящее на Украине «совершенно бессмысленной и безнадежной войной», ради которой киевские власти развязали «охоту на людей» для отправки на фронт. По его словам, Будапешт получил информацию «о двух новых венгерских жертвах» в ходе принудительной мобилизации.

Глава МИД Венгрии сообщил, что один из этнических венгров скончался из-за обострения заболевания, вызванного насильственным призывом. Другой пропал без вести на передовой, куда был направлен, несмотря на диагностированное психическое расстройство.

Ранее гражданин Венгрии и Украины Альберт Роман, принудительно мобилизованный в 14-ю бригаду ВСУ, сдался в плен российским военнослужащим. Он добровольно сложил оружие на Красноармейском направлении. Как рассказал сам пленный, несмотря на наличие украинского паспорта, он не считает себя гражданином этой страны.

