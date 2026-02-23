Зимняя Олимпиада — 2026
«Отправить войска»: Сийярто подвел итоги заседания совета глав МИД стран ЕС

Сийярто: Евросоюз намеревается поскорее отправить свои войска на Украину

Европейские страны готовятся к продолжительному конфликту на Украине и хотят как можно скорее направить туда свои войска, сообщил в эфире M1 венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Кроме того, по его словам, на заседании совета глав МИД стран ЕС поднимались вопросы увеличения финансовой помощи Киеву, а также обсуждалось членство Украины в объединении.

Во-первых, европейцы готовятся к затяжной войне. Во-вторых, они хотят как можно скорее отправить войска на Украину, — сообщил Сийярто.

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что власти Германии призывают своих граждан готовиться к конфликту с Россией, видя, что украинские подопечные близки к поражению. По его словам, некоторые германские политики, судя по их воинственным заявлениям, не осознают, что их затея выглядит безумной.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Марков сравнил обещания о вступлении Украины в Евросоюз с морковкой перед мордой осла. По мнению собеседника, к 2027 году Европу саму ожидает политический кризис. Он указал, что если ЕС в каком-либо виде продолжит существовать, то это будет без участия действующей политической элиты.

