Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 21:37

Пушилин раскрыл, куда двигается фронт в ДНР

Пушилин: ВС России подходят все ближе к Славянску

Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы продвигаются вперед к Славянску, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые передает ТАСС, это особенно заметно после освобождения трех населенных пунктов у Святогорска.

Касательно Славянска: здесь продвижение мы видим, и особенно после освобождения на прошлой неделе Дробышево, Яровой, Соснового, — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что освобождение Доброполья станет серьезным стратегическим ударом по группировке ВСУ в Донбассе. Он объяснил, что этот населенный пункт давно используется противником как ключевой логистический узел. По его словам, освобождение города является лишь вопросом времени.

До этого Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ВСУ нанесли колоссальный ущерб Донецкой Народной Республике за последние годы, но регион восстанавливается и развивается довольно быстрыми темпами. Также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от преступных действий Киева в Донбассе превышает 580 млрд рублей. Колоссальные цифры он обнародовал на встрече с российским лидером.

Денис Пушилин
ДНР
Славянск
Донбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву
Над российским регионом сбили семь беспилотников
Полиция в Иране задержала 500 человек по подозрению в шпионаже
В Шебекинском округе дрон атаковал микроавтобус с людьми
Командир ВСУ решил увековечить себя в искусстве
Командир ВСУ нанял певицу для восхваления себя на фоне гибели солдат
В администрации США обсудят дополнительные расходы на войну с Ираном
Пушилин раскрыл, куда двигается фронт в ДНР
Венгрия поставила Украине жесткие условия по одному вопросу
Над Брянской областью сбили почти сотню беспилотников
Минобороны сообщило о массовой атаке беспилотников на регионы
«Это неправда»: Дубцову обвинили в использовании ИИ
Крым, комплимент Зеленскому, порванное платье: как живет актриса Ходченкова
«Повод для гордости»: Костомаров оценил успех паралимпийцев
Неизвестный беспилотник «заглянул» на итальянскую военную базу
Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе
Около сотни российских туристов застряли на границе в Верхнем Ларсе
Иранские БПЛА атаковали ближневосточную страну
Украина устроила экологическую катастрофу в Молдавии
Иранские дроны повредили радиолокационную систему аэропорта Кувейта
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.