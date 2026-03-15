Пушилин: ВС России подходят все ближе к Славянску

Российские силы продвигаются вперед к Славянску, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые передает ТАСС, это особенно заметно после освобождения трех населенных пунктов у Святогорска.

Касательно Славянска: здесь продвижение мы видим, и особенно после освобождения на прошлой неделе Дробышево, Яровой, Соснового, — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что освобождение Доброполья станет серьезным стратегическим ударом по группировке ВСУ в Донбассе. Он объяснил, что этот населенный пункт давно используется противником как ключевой логистический узел. По его словам, освобождение города является лишь вопросом времени.

До этого Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ВСУ нанесли колоссальный ущерб Донецкой Народной Республике за последние годы, но регион восстанавливается и развивается довольно быстрыми темпами. Также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от преступных действий Киева в Донбассе превышает 580 млрд рублей. Колоссальные цифры он обнародовал на встрече с российским лидером.