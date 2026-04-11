Иран передал Пакистану свои требования к США, заявил представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи в эфире иранского государственного телевидения. По его словам, замечания Тегерана основаны на предложенном ранее 10-пунктном плане.

Замечания, точки зрения и требования Ирана на основе того же предложенного 10-пунктного пакета были переданы пакистанской стороне, — сказал Багаи.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел встречу с американской делегацией, прибывшей на переговоры с Ираном в Исламабад. Со стороны США на ней присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. При этом главным организатором встречи называют Ди Вэнса, поскольку Тегеран больше не согласен общаться со спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Перед этим председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что если США намерены использовать диалог с Ираном для «бесплодной показухи и обмана», то Тегеран даст жесткий ответ. Иранский политик подчеркнул, что у его страны благие намерения, но доверия к Вашингтону нет.