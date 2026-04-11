11 апреля 2026 в 13:49

Появились новые подробности переговоров между США и Ираном

Премьер Пакистана провел встречу с прибывшей на переговоры делегацией США

Стив Уиткофф Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Пакистана Шариф провел встречу с американской делегацией, прибывшей на переговоры с Ираном в Исламабад, сообщила канцелярия главы пакистанского правительства. Со стороны США на ней присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер.

Высоко оценив приверженность обеих делегаций конструктивному взаимодействию, премьер-министр выразил надежду, что эти переговоры станут шагом на пути к прочному миру в регионе, — говорится в сообщении.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что переговоры между Ираном и США в Исламабаде продлятся не больше одного дня. В публикации сказано, что встреча может и вовсе не состояться.

Также уточнялось, что Джей Ди Вэнс оказался одной из ключевых фигур в организации встречи представителей США и Ирана в Исламабаде. При этом источник рассказал, что в Тегеране с недоверием относятся к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, поскольку предыдущие переговоры под его руководством совпали с операцией «Эпическая ярость».

