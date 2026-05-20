Раскрыто, когда состоится новый раунд переговоров США и Ирана Al Arabiya: представители Ирана и США встретятся в Исламабаде после хаджа

Новый этап переговоров между Ираном и США пройдет в пакистанской столице после завершения основных обрядов хаджа в конце мая, сообщили источники телеканалу Al Arabiya. Командующий армией Пакистана может в четверг, 21 мая, посетить Тегеран, чтобы объявить о финальной версии соглашения, отметили журналисты.

Ранее верхняя палата американского конгресса в ходе процедурного голосования впервые утвердила резолюцию, фактически обязывающую правительство свернуть военную операцию против Ирана. Документ поддержали 50 сенаторов, 47 высказались против.

Кроме того, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил на брифинге в Белом доме, что иранское руководство стремится к заключению дипломатической сделки с Вашингтоном. Однако, подчеркнул политик, об успехе переговоров можно будет судить лишь после фактического подписания документа.

Также американский президент Дональд Трамп заявил, что не будет форсировать разрешение иранского кризиса даже в преддверии выборов в конгресс. Он настаивает на возобновлении прохода судов через Ормузский пролив и подтвердил намерение еще раз предпринять попытку договориться с Тегераном.