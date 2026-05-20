Психиатр назвал причины, из-за которых матери убивают новорожденных

Чаще всего женщины убивают новорожденных детей на фоне послеродовой депрессии, рассказал NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По словам специалиста, в таком состоянии у матери может возникать беспричинная агрессия по отношению к младенцу.

Женщины убивают детей по нескольким причинам. Одна из них — послеродовая депрессия. Это резкая агрессия в сторону ребенка без видимых причин. При этом в некоторых случаях у женщины может сложиться впечатление, что она не вытянет ребенка, — сказал Шуров.

Вторым ключевым фактором, по мнению психиатра, является незрелое материнство. Шуров подчеркнул, что часто жертвами становятся дети несовершеннолетних девушек, которые пытаются скрыть сам факт беременности.

Таким образом он прокомментировал информацию, что в Ростове-на-Дону местный рыбак обнаружил тело мертвого новорожденного в районе Гремучего родника. Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело. Личность матери ребенка пока не установлена.

Ранее в Серпухове была арестована женщина, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка. Тело девочки с колото-резаными ранами нашли за площадкой для контейнеров с бытовыми отходами. Суд заключил женщину под стражу до 21 июня.