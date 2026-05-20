20 мая 2026 в 20:36

«Висят на руках»: Лавров о мольбах ЕС и Зеленского после Анкориджа

Европа и президент Украины Владимир Зеленский стали буквально «висеть на руках» у американской администрации после саммита РФ и США в Анкоридже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (SMG). опубликованном на сайте ведомства. По его словам, они принялись посещать Вашингтон и требовать, чтобы Белый дом изменил свою политику.

Европа и Владимир Зеленский стали наведываться в Вашингтон, буквально «висеть на руках» у администрации Дональда Трампа и представителей США, — подчеркнул министр.

Лавров также добавил, что США при Трампе стала единственной страной, руководство которой признало необходимость устранения первопричин: отсутствия вступления Украины в НАТО и признания сложившихся на земле реалий после референдумов, проведенных в ответ на госпереворот.

Мы согласились с таким подходом, — отметил глава МИД.

