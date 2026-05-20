20 мая 2026 в 20:40

«Процесс идет»: Лавров оценил продвижение ВС России

Лавров: Россия в рамках СВО за 2026 год освободила около 80 населенных пунктов

Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россия в рамках специальной военной операции за 2026 год освободила 80 населенных пунктов, из них 35 в марте — апреле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе». Он добавил, что «процесс идет».

Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно отмечал: Россия не использует весь арсенал доступных ей средств. Причина в том, что Москва не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по большому счету, «наши люди», которых, по словам президента, пытаются «подавить нацисты».

Ранее Лавров заявил, что Запад хранит полное молчание о «языковом геноциде» на Украине. По его словам, неприемлемо, что Киев законодательно запретил русский язык. Лавров подчеркнул, что в Москве будут отстаивать требование, закрепленное в Уставе ООН, уважать языковые и религиозные права человека.

