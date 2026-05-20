Бабье лето, ночные заморозки и первый снег: погода в Москве осенью

По предварительным прогнозам метеорологических служб, осень в Москве будет близкой к климатической норме. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с сентября по ноябрь 2026 года?

Какая погода будет в Москве в сентябре

В период с 1 по 3 сентября днем воздух в Москве будет прогреваться до +22–24 градусов, а ночью столбики термометров будут держаться на отметках +13–15 градусов. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, ветер будет северо-западным. В течение следующих дней, с 4 по 6 сентября, температура немного снизится. Днем воздух прогреется до +18–23 градусов, а ночи станут заметно прохладнее — до +7–12 градусов. Давление в эти дни начнет расти до 748–753 мм ртутного столба, местами пройдут кратковременные дожди. К концу первой декады, с 7 по 10 сентября, дневные температуры продолжат умеренное снижение до +15–18 градусов, а по ночам похолодает до +7 градусов. Небо будет затянуто переменной облачностью, но существенных осадков не ожидается.

Середина месяца, с 10 по 20 сентября, порадует москвичей классическим бабьим летом. В четверг, 10 сентября, и пятницу, 11 сентября, установится ясная погода с комфортной дневной температурой +18 градусов и ночной +7 градусов. Однако позднее активизируются дожди — пик осадков придется на период с 12 по 15 сентября, причем самыми дождливыми днями станут 14 и 15 сентября. Вслед за дождями, с 16 по 20 сентября, начнется ощутимое похолодание. Из-за интенсивных западных и северо-западных ветров, несущих холодные атлантические воздушные массы, дневная температура опустится до +15 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

К концу сентября дневная температура в российской столице будет держаться в диапазоне от +12 до +15 градусов, а ночная составит от +5 до +8 градусов. Наиболее интенсивные дожди в этот период ожидаются с 24 по 28 сентября. Самое серьезное похолодание придет после 28 сентября, когда дневные температуры опустятся до +10 градусов. В период с 29 по 30 сентября не исключены первые осенние заморозки, когда температура воздуха может опуститься ниже 0 градусов.

Какая погода будет в Москве в октябре

Первая декада октября, согласно предварительному прогнозу, подарит москвичам комфортную и сухую погоду. Днем воздух будет стабильно прогреваться — от +8 до +12 градусов, а в самые теплые дни, 3 и 4 октября, столбики термометров могут достичь +12–16 градусов. Ночи при этом останутся холодными — от +3 до +7 градусов, а на почве уже возможны слабые заморозки. Существенных осадков в первой половине декады не ожидается, будет преобладать переменная облачность.

С 10 по 20 октября днем воздух будет прогреваться до +7–11 градусов, однако ночи станут значительно холоднее. Столбики термометров опустятся до +1–4 градусов, а на почве возможны слабые заморозки до -1 градуса. В это время ожидаются самые обильные дожди в месяце (особенно 14 и 17 октября), а по утрам на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

В течение завершающей декады октября в Москву придут стабильные ночные заморозки. Дневная температура редко будет подниматься выше +3–5 градусов, а к концу месяца, около 26–27 октября, воздух может остыть до -3 градусов. Устойчивый снежный покров вряд ли сформируется, потому что он будет быстро таять из-за плюсовой дневной температуры. Небо будет преимущественно затянуто облаками, периодически будут идти дожди с мокрым снегом.

Какая погода будет в Москве в ноябре

По предварительным прогнозам, в начале ноября в Москве столбики термометров в дневные часы не будут подниматься выше +4 градусов. Ночью прогнозируются небольшие заморозки до -2 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во второй декаде ноября днем столбики термометров опустятся до 0 градусов. Ночью прогнозируются заморозки до -2 градусов. Возможны осадки мокрого снега с дождем. Атмосферное давление буде значительно ниже нормы.

В конце месяца в российскую столицу придет значительное похолодание. Днем ожидаются стабильные отрицательные температуры, а также осадки в виде снега. Начнет постепенно формироваться снежный покров. Ночью воздух будет остывать до -4 градусов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 мая: где сбои в России

Погода в Москве в четверг, 21 мая: кратковременные дожди с грозами и жара

Магнитные бури сегодня, 20 мая: что завтра, сильный стресс, проблемы с ЖКТ