«Неуклюже»: Британия извинилась за отчаянный шаг в пользу России Кабмин Великобритании извинился за смягчение санкций против России

Министр торговли Великобритании Крис Брайант извинился за решение смягчить санкции против России, которое направлено на предотвращение дефицита дизельного и авиационного топлива, сообщает Bloomberg. Выступая в парламенте он отметил, что справился с этим «неуклюже».

Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения, — заявил он.

Ранее ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что Великобритания и европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями на топливном рынке без российских нефтепродуктов. По его словам, Европа обращается к России с мольбой.

До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд встречался с грузинскими чиновниками и упрашивал их ввести санкции против России. По его словам, британский дипломат «лично ходил по кабинетам».