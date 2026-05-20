Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 21:51

«Неуклюже»: Британия извинилась за отчаянный шаг в пользу России

Кабмин Великобритании извинился за смягчение санкций против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр торговли Великобритании Крис Брайант извинился за решение смягчить санкции против России, которое направлено на предотвращение дефицита дизельного и авиационного топлива, сообщает Bloomberg. Выступая в парламенте он отметил, что справился с этим «неуклюже».

Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения, — заявил он.

Ранее ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что Великобритания и европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями на топливном рынке без российских нефтепродуктов. По его словам, Европа обращается к России с мольбой.

До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд встречался с грузинскими чиновниками и упрашивал их ввести санкции против России. По его словам, британский дипломат «лично ходил по кабинетам».

Европа
Великобритания
топливо
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неуклюже»: Британия извинилась за отчаянный шаг в пользу России
Стало известно, зачем на самом деле пенсионерка из Бишкека сбежала в Москву
«Неприемлемы»: в МИД РФ высказались по членству Армении в ЕАЭС
Три мирных жителя ДНР пострадали из-за атаки ВСУ
Ректор МФТИ произвел в Пекине неожиданный фурор своей обувью
Скандал с «Гамлетом», слова о покойной жене, СВО: как живет Хабенский
«Полный нонсенс»: Каллас высказалась об использовании ВСУ неба Балтии
МИД заметил в Армении информационную кампанию против России
Признание Матвиенко, Чеботина: трогательные кадры с «Детской Новой волны»
Бабье лето, ночные заморозки и первый снег: погода в Москве осенью
В России удивлены реакции на слова Зеленского в Армении
Лавров напомнил, какую Украину не признает Россия
Морпехи США высадились на иранский танкер в Оманском заливе
«Процесс идет»: Лавров оценил продвижение ВС России
«Висят на руках»: Лавров о мольбах ЕС и Зеленского после Анкориджа
Ураган уничтожил дом в Забайкальском крае
Раскрыто, когда состоится новый раунд переговоров США и Ирана
Газманов в суде дал показания об экс-менеджере
Бывшие топ-менеджеры «Телты» получили тюремные сроки
Появились новые данные о пострадавших при атаке БПЛА на машину в Стригунах
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.