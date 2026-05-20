В Британии «похоронили» Карла III Британская радиостанция по ошибке объявила о смерти Карла III

Британская радиостанция Radio Caroline по ошибке выпустила в эфир новость о смерти короля Великобритании Карла III, сообщила газета The Independent. После выхода ложного сообщения станция на 15 минут прекратила вещание.

Вернувшись в эфир, ведущие объяснили случившееся «ошибкой компьютера»: на радиостанции есть заранее записанная программа на случай смерти монарха, и она запустилась случайно. Руководитель Radio Caroline Питер Мур принес извинения за эту ошибку королю и всем слушателям.

Ранее американское издание The New York Times попало в скандал из-за нелепой ошибки в расшифровке аббревиатуры НАТО. В выпуске авторы назвали альянс «Организацией Североамериканского договора» вместо «Североатлантического».

До этого депутаты Европейского парламента во время опроса не смогли правильно показать Иран на карте мира. Некоторые члены ЕП путали Исламскую Республику с другими государствами. Евродепутат от Социалистической партии Эмма Рафовиц показала на карте Болгарию, полагая, что это Иран. Ее коллега Фабьенн Келлер искала Иран, указав на территорию Турции.