20 мая 2026 в 18:39

В России приняли меры из-за отравления граждан страны в египетском отеле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов. По данным ведомства, аналогичный запрос отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) .

В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте, появились симптомы отравления, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя после массового отравления воспитанников возбуждено уголовное дело. Как уточнили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, информация о массовом заболевании кадетов была выявлена в ходе мониторинга СМИ.

Также вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что несмотря на редкие происшествия с акулами в Красном море, вероятность стать жертвой хищника на курортах Египта крайне мала — за три десятилетия зафиксировано не более пяти таких случаев. По его словам, отели не закрываются, а власти оперативно реагируют на появление акул у побережья, что позволяет сохранить высокий интерес туристов.

