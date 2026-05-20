В России приняли меры из-за отравления граждан страны в египетском отеле

Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов. По данным ведомства, аналогичный запрос отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) .

В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте, появились симптомы отравления, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования, — сказано в сообщении.

