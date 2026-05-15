15 мая 2026 в 16:40

Слегли десятки кадетов: что известно о массовом отравлении в Красноярске?

В кадетском корпусе в Красноярске зафиксирован случай массового отравления. Какие подробности известны, что сказали в Роспотребнадзоре и Следственном комитете, правда ли слегли десятки кадетов?

Что известно о массовом отравлении в Красноярске

«Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 33 случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что заболевание протекает в легкой и средней степени, у части заболевших выявлена РНК норовируса. Кадетский корпус перевели на дистанционный формат обучения.

Специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины происшествия, проводится отбор проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников, задействованных в приготовлении и раздаче пищи.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

«По предварительным данным следствия, 14 и 15 мая 2026 года в медпункт учебного заведения с признаками кишечной инфекции обратились более 30 учащихся в возрасте от 11 до 15 лет. Всем детям оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. <...> Устанавливается точное количество заболевших детей и причина возникновения заболевания», — сообщили в Следкоме.

С марта питание в кадетском корпусе обеспечивала новая компания, пишет РБК со ссылкой на краевое Министерство образования.

Какие еще случаи массового отравления были недавно

В апреле директора водоканала Карабудахкентского района Дагестана задержали по делу о некачественном обеспечении питьевой водой жителей муниципалитета, что привело к массовому отравлению граждан.

В Следственном комитете уточнили, что 2–4 апреля 2026 года в медицинское учреждение обратились более 50 жителей района с признаками острой кишечной инфекции, часть из которых госпитализировали.

Кроме того, не менее 677 человек, среди которых 318 детей, пострадали в Муроме Владимирской области из-за вспышки кишечной инфекции. Норовирус выявили в 36 случаях из общего числа отобранных проб. В остальных эпизодах диагностирована острая кишечная инфекция. У госпитализированных пациентов состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Очаги заражения были расположены отдельно от мест проведения ремонтных работ на улицах округа, включая ремонт канализационного коллектора на улице Окской. Директора муромского МУП «Водопровод и канализация» Юрия Дударева отстранили от занимаемой должности по решению властей на фоне массового отравления.

Другой эпизод произошел в лагере в Свердловской области, где 14 детей заразились острой кишечной инфекцией. В пяти случаях подтвердили норовирус. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Эпидемиологическое расследование выявило несколько нарушений санитарных норм: персонал неверно использовал дезинфицирующие средства, не соблюдал требования к хранению и срокам годности продуктов, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Егор Зверев
